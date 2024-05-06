Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) будет осуществлять контроль за приложением Telegram на территории ЕC. Организация будет следить за соблюдением мессенджером европейского закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), требуя модерировать контент под угрозой штрафа или блокировки.

В то время как крупнейшие технологические компании мира находятся под надзором Европейской комиссии и подчиняются самым строгим правилам DSA, небольшие платформы контролируются национальными регуляторами в той стране, где они имеют юридическое представительство.

Telegram выбрал в качестве представителя брюссельскую компанию European Digital Services Government (EDSR). Теперь платформа будет контролироваться бельгийским телекоммуникационным ведомством BIPT в качестве так называемого координатора цифровых услуг.

Telegram, основанный россиянином Павлом Дуровым, завоевал популярность благодаря удобному и продвинутому функционалу, а также высокому уровню приватности и защиты личных данных.

Однако последние годы мессенджер часто обвиняют в том, что он стал питательной средой для киберпреступных групп и экстремистов.

Руководитель платформы Павел Дуров утверждает, что у Telegram более 900 млн ежемесячных активных пользователей по всему миру.