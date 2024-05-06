Турция в понедельник приветствовала предложение о прекращении огня, на которое согласилась палестинская группировка ХАМАС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения заседания кабинета министров в Анкаре.

«Мы рады, что ХАМАС объявил о согласии на прекращение огня с нашими предложениями, сейчас аналогичный шаг должен сделать Израиль», — заявил глава государства.

Эрдоган призвал «западных игроков оказать давление на израильское руководство, чтобы оно приняло соглашение о прекращении огня».

Надо сказать, что Турция последовательно выступает за прекращение огня в Газе с начала конфликта около семи месяцев назад и призывает все страны способствовать достижению сделки.

Касаясь ситуации в Ираке, Эрдоган подтвердил решимость Турции «высушить болото терроризма на севере», имея в виду присутствие там террористической PKK.

В отношении присутствия PKK/YPG в Сирии президент заявил: «Мы обязательно завершим нашу работу в Сирии, которая осталась незавершенной из-за нарушенных нашими союзниками обещаний.

По его словам, Турция в ближайший период нанесет решающий удар по сепаратистской организации в Ираке и Сирии. «В результате наших операций в Ираке и Сирии пространство для маневра сепаратистской террористической организации сократилось. В ближайшее время нанесем решающий удар», — отметил президент.

«Пока PKK находит прибежище в Ираке и Сирии, мы не будем в безопасности», — добавил Эрдоган.