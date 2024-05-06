Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Президентском комплексе. Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече Эрдоган выразил соболезнования аль-Бурхану в связи с кончиной сына в результате ДТП.

Напомним, в марте в Анкаре произошло столкновение мотоцикла под управлением Мохамеда А. Фаттаха аль-Бурхана Рахмана, сына председателя Суверенного переходного совета Судана, с легковым коммерческим автомобилем. От удара мотоцикл перевернулся, а Рахман получил серьезные травмы после того, как вылетел из седла мотоцикла в результате столкновения.

После вызова экстренных служб он был госпитализирован в критическом состоянии в больницу Билькент, где все же впоследствии скончался от полученных травм.