ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган соболезнует лидеру Судана
Президент Турции в ходе встречи с главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом выразил соболезнования в связи с гибелью сына суданского лидера в результате ДТП в Анкаре
Президент Эрдоган соболезнует лидеру Судана
Абдель Фаттах аль-Бурхан и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Администрация президента / Others
6 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Президентском комплексе. Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече Эрдоган выразил соболезнования аль-Бурхану в связи с кончиной сына в результате ДТП.

Напомним, в марте в Анкаре произошло столкновение мотоцикла под управлением Мохамеда А. Фаттаха аль-Бурхана Рахмана, сына председателя Суверенного переходного совета Судана, с легковым коммерческим автомобилем. От удара мотоцикл перевернулся, а Рахман получил серьезные травмы после того, как вылетел из седла мотоцикла в результате столкновения.

После вызова экстренных служб он был госпитализирован в критическом состоянии в больницу Билькент, где все же впоследствии скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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