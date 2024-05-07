Утром во вторник Израиль продолжил бомбардировки Рафаха и его окрестностей. Сообщается о наземном вторжении израильских войск. Израильские военные блокировали КПП из Египта — в город не поступают гуманитарные грузы.

3 человека погибли в результате израильской воздушной атаки на жилой район на западной окраине Рафаха, сообщает «Аль-Джазира».

Известно также как минимум о 12 погибших в результате отдельных ударов по Рафаху в течение ночи, поскольку израильские военные усиливают бомбардировку города на юге Газы.

Также, судя по ряду сообщений, Израиль начал ночью наземную операцию вторжения в Рафах. По сообщениям египетского Ahram, в город зашли танки.

«Это была очень трудная ночь в течение последних 12 часов. Она была очень жестокой, очень кровавой и полной разрушений — израильские военные разместили все виды вооружений в восточной части Рафаха», — сообщает утром во вторник Хани Махмуд, корреспондент «Аль-Джазира» в Газе.

Местные СМИ, а также Reuters сообщают, что поставки помощи в Газу прекратились через пограничный переход Рафах с Египтом после того, как израильские войска взяли под контроль палестинскую сторону границы.

«На данный момент израильские военные официально захватили контрольно-пропускной пункт Рафах — это стратегически отрезает сектор Газа и изолирует его от региона. Это не только пункт, через который можно попасть в Газу или покинуть ее, но с начала этой войны он стал основным пунктом доставки гуманитарной помощи в Газу», — объясняет Хани Махмуд.

«Мы очень близки к полному вторжению в Рафах», — заключает он.

Три источника «Аль-Джазира» в сфере гуманитарной помощи сообщили, что поставки жизненно важных грузов прекратились.

Высокопоставленные представители ООН неоднократно предупреждали о гуманитарной катастрофе в Рафахе, если Израиль начнет наземное вторжение. Этот город до недавнего времени был последним убежищем более миллиона жителей Газы от израильских атак.