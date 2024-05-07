12 сенаторов-республиканцев США пригрозили Международному уголовному суду (МУС) американскими санкциями, если тот выдаст ордеры на арест высокопоставленных израильских чиновников. Об этом говорится в письме прокурору МУС Кариму Хану, опубликованном в понедельник.

Согласно документу, любые потенциальные ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников «незаконны и не имеют правовой основы, и в случае их исполнения приведут к серьезным санкциям» против прокурора и учреждения.

«Нацельтесь на Израиль, и мы нацелимся на вас», — написали в письме 12 законодателей. «Эти ордера на арест поставят МУС в один ряд с крупнейшим государством-спонсором терроризма и его доверенным лицом. Ясно, что нет никакой моральной эквивалентности между терроризмом ХАМАС и оправданным ответом Израиля».

Под письмом подписались сенсоры Том Коттон, Марко Рубио, Митч Макконнелл, Кэти Бойд Бритт, Марша Блэкберн, Тед Бадд, Кевин Креймер, Билл Хагерти, Пит Рикеттс, Рик Скотт, Тим Скотт и Тед Круз.

Угрожающие санкции будут направлены на сотрудников и помощников МУС, а также будут включать визовые санкции для их семей.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен в свою очередь обвинил республиканцев в «бандитизме».

«Выражать несогласие с возможным судебным решением — это нормально, но вмешиваться в судебное дело, угрожая судебным чиновникам, членам их семей и сотрудникам расправой, — это абсолютно неправильно. Этот бандитский поступок подобает мафии, а не сенаторам США», — сказал он в заявлении для онлайн-издания Zeteo.

Израиль и США не являются членами МУС и не признают его юрисдикцию. Палестина была принята в члены организации в 2015 году.

МУС пока публично не комментировал потенциальные ордера, но заявил, что его «независимость и беспристрастность» подрываются, когда люди угрожают возмездием, призвав прекратить запугивание его сотрудников. Таков был комментарий офиса прокурора Карима Хана в ответ на аналогичные угрозы со стороны властей Израиля.

Отдельно от расследования МУС Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН. Его промежуточное решение, принятое в январе, гласило, что Израиль совершает геноцид в Газе. Решение предписало Тель-Авиву прекратить подобные действия и принять меры, чтобы гарантировать предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.