Один из ведущих вузов США — Колумбийский университет в Нью-Йорке — решил отменить церемонию вручения дипломов выпускникам. Причиной руководство вуза называет продолжающиеся протесты солидарности с Газой.

«Основываясь на отзывах наших студентов, мы решили сосредоточить внимание на выпускных церемониях на уровне школ, где студенты чествуются индивидуально вместе со своими сверстниками, и отказаться от общеуниверситетской церемонии, запланированной на 15 мая», — говорится в заявлении учебного заведения.

В своем заявлении вуз отметил, что последние несколько недель были «невероятно трудными» для сообщества.

Колумбийский университет еще в середине апреля отменил очные занятия.

Церемонии вручения дипломов отменили и в университетах Калифорнии и Южной Каролины.

Протесты в Колумбийском университете, которые привлекли внимание всего мира, вдохновили на аналогичные демонстрации в десятках университетов в США, Канаде, Франции. К протестам присоединились ведущие вузы Лиги плюща — Беркли, Йель, Гарвард, MIT, а также лучшие университеты Франции, включая Sciences Po.

Студенты призывают к прекращению огня в Газе и требуют, чтобы их учебные заведения отказались от сотрудничества с компаниями, имеющими связи с Израилем.

Ректоры некоторых университетов, включая Колумбийский, вызвали спецназ, вооруженный дубинками и светошумовыми гранатами, для разгона и ареста пропалестинских протестующих. Руководство вузов ссылалось на первостепенную необходимость обеспечить безопасность кампуса. Ряд республиканских политиков призвал президента Джо Байдена задействовать нацгвардию для разгона демонстраций, называя их «антисемитскими».

Между тем преподаватели, а также прогрессивные демократы заступились за студентов, требуя от Байдена защищать свободу слова.

Правозащитные группы также осудили разгон демонстраций, назвав это излишне жестоким посягательством на свободу слова.

Пока ситуация с протестами остается напряженной. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) прошлой неделе произошли столкновения между произраильскими и пропалестинскими протестующими, полиция арестовала более 200 человек.