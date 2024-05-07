Солдат армии США, расквартированный в Южной Корее, был задержан в России, сообщают американские и российские СМИ. Он обвиняется в совершении кражи у некоей женщины во Владивостоке.

Согласно российским СМИ, старший сержант Гордон Блэк приехал на прошлой неделе во Владивосток для встречи с девушкой, с которой, по разным данным, познакомился либо в Интернете, либо в Южной Корее. Источники российской прессы утверждают, что Блэк избил женщину и украл у нее сумму, эквивалентную приблизительно 2 тыс. долларов США.

Солдат на момент своего задержания, по данным CBS, находился в процессе смены места службы с Южной Кореи на Форт-Кавазос в американском штате Техас.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что США «в курсе этого дела и других вопросов, связанных с Россией». На брифинге в Белом доме в понедельник он сказал, что не может предоставить более подробную информацию.

Согласно заявлению армии США, солдату предъявлены обвинения в уголовном преступлении.

«Армия уведомила его семью, а Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку солдату в России», — сказала пресс-секретарь ведомства Синтия Смит.