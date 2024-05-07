ПОЛИТИКА
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Израильская армия взяла под контроль КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом
Армия Израиля ввела танки в восточную часть Рафаха на юге сектора Газа.В заявлении израильской армии говорится, что ее 401-я бронетанковая бригада взяла под «оперативный контроль» пограничный переход «Рафах» с палестинской стороны. Сообщается, что бронетехника подъехала на расстояние 200 м от пункта пересечения границы с Египтом. Слышны взрывы и стрельба. #trtнарусском #рафах #палестина #израиль #танки #операция #наступление #газа #палестинцы #война #военнаятехника #взрыв #армияизраиля #trtrussian
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7 мая 2024 г.
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