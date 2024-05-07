ПОЛИТИКА
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Израиль клевещет на протесты в университетах
Центр по борьбе с дезинформацией опроверг распространяемые Израилем утверждения о свастиках на пропалестинских акциях в Колумбийском университете, назвав это «манипулятивной кампанией»
Израиль клевещет на протесты в университетах
Разоблачен очередной израильский фейк / Others
7 мая 2024 г.

Распространяемые израильскими пропагандистскими аккаунтами в социальных сетях утверждения о том, что в ходе пропалестинских протестов в Колумбийском университете на стенах была нарисована свастика, являются неверными. Об этом сообщает Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.

При изучении упомянутых изображений было установлено, что фотографии появились в цифровых СМИ в ноябре 2018 года и были использованы в материалах о нападении на офис преподавателя в Колумбийском университете. «Фотография, приписываемая протестам в США, никак не связана с акциями студентов в поддержку Палестины в Колумбийском университете», — заявили в центре.

По сообщению ведомства, Израиль ведет кампании по манипулированию, чтобы клеймить студентов, протестующих против преступлений, совершенных в Палестине, как «нацистов» или «антисемитов».

«Вопреки утверждениям, на акциях в поддержку Палестины в университетах не наблюдается антисемитизма, и многие еврейские студенты также принимают участие в протестах против Израиля», — отмечается в заявлении.

Центр призвал не верить кампаниям Израиля, направленным на манипулирование международным общественным мнением.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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