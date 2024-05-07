Момент ареста пропалестинских активистов всего в нескольких кварталах от Met Gala

Полиция Нью-Йорка арестовала десятки пропалестинских активистов всего в нескольких кварталах от проведения Met Gala. Ежегодно на одно из самых обсуждаемых модных событий года - благотворительный вечер собираются мировые звезды и известные дизайнеры. #trtнарусском #MetGala #палестина #арест #активисты #израиль #газа #сша #ньюйорк #митинг #протест #дизайнеры #задержание