ПОЛИТИКА
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Момент ареста пропалестинских активистов всего в нескольких кварталах от Met Gala
Полиция Нью-Йорка арестовала десятки пропалестинских активистов всего в нескольких кварталах от проведения Met Gala. Ежегодно на одно из самых обсуждаемых модных событий года - благотворительный вечер собираются мировые звезды и известные дизайнеры. #trtнарусском #MetGala #палестина #арест #активисты #израиль #газа #сша #ньюйорк #митинг #протест #дизайнеры #задержание
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7 мая 2024 г.
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