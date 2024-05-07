Председатель КНР Си Цзиньпин 6 мая призвал к глобальному перемирию во время Олимпийских игр в Париже в июле. Свое обращение он опубликовал во время визита во Францию — первого за последние пять лет.

На встрече с Си президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали китайского лидера использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить военные действия в Украине. «Сегодня мир далек от спокойствия. Как член Совбеза ООН и как ответственная страна, Китай вместе с Францией призывает к перемирию в мире во время Олимпийских игр в Париже», — отметил председатель Си.

«Олимпийское перемирие» стало негласной традицией с самого момента появления олимпийских игр в Древней Греции. На время состязаний прекращались все войны между враждующими греческими полисами. Перемирие соблюдалось и в XX веке, после возрождения игр.

Макрон заявил, что будет работать над достижением олимпийского перемирия на время игр в Париже с 26 июля по 11 августа.

Решение Парижа и Брюсселя обратиться к КНР за помощью в разрешении российско-украинского конфликта неслучайно: КНР за последние два года укрепил торговые и военные связи с Москвой. Сближение произошло на фоне того, что США и их союзники ввели санкции против обеих стран.

По данным китайской таможни, объем торговли между Китаем и Россией в 2023 году достиг рекордных $240,1 млрд — это на 26,3% больше, чем годом ранее. Поставки из Китая в Россию в 2023 году подскочили на 46,9%, в то время как импорт из России вырос на 13%.

Французские официальные лица надеются, что поддержка Си подействует и что председатель КНР сможет использовать свое влияние, чтобы убедить Россию достичь перемирия. В конце мая, как ожидается, в Пекин с визитом прибудет президент РФ Владимир Путин. Париж надеется, что небольшое перемирие летом может открыть окно для более широкой дипломатии, пишет агентство Reuters. Си во время встречи с Макроном и фон дер Ляйен отметил, что поддерживает усилия Европы по достижению мира между Москвой и Киевом.

По его словам, Пекин разделяет призывы провести международную мирную конференцию при поддержке России и Украины. Однако пока КНР не проявила заинтересованности принять участие в мирной конференции в Швейцарией, на которую Москва не была приглашена.

«Мы против использования этого кризиса для того, чтобы возложить ответственность на третью страну, запятнать ее имидж и спровоцировать новую холодную войну», — подчеркнул китайский лидер. — «История показала, что конфликты могут быть разрешены только путем переговоров».