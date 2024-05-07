Германия готова оперативно развернуть военный контингент из 35 тыс. солдат для защиты союзников по НАТО. Об этом 6 мая во время визита в Литву заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик отметил: Берлин смог быстро отреагировать на начало российско-украинской войны, оперативно перегруппировать немецкие силы и военное производство.

Бундесвер готов развернуться в любом районе Северо-Восточной и Центральной Европы, подчеркнул Шольц. Он уточнил, что с момента российского вторжения в Украину ФРГ взяла на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а с 2024 года и Латвии.

«Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно поддержать наших союзников в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — уточнил Шольц. Он отметил: к 2027 году в Литве будет развернуть новая боевая бригада из 5000 немецких солдат и офицеров. В Литве также размещена боевая группа НАТО Enhanced Forward Presence (EFP).

По словам канцлера, обстановка в странах Балтии на фоне продолжающейся войны в Украине остается напряженной. На этом фоне Шольц заверил: Берлин готов защищать «каждый квадратный сантиметр» НАТО и гарантировать безопасность стран Балтии. «Германия непоколебимо стоит на стороне стран Балтии. Это серьезное обязательство. Мы связаны друг с другом», — добавил канцлер.

Во время визита в Вильнюс Шольц посетил солдат бундесвера, дислоцированных в Литве. Балтийская республика присоединилась к НАТО в 2004 году, граничит с Россией и союзной ей Беларусью. Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о намерении Парижа создать силы быстрого реагирования для защиты восточных флангов ЕС. Эти силы будут выполнять задачи, для которых не хватает оборонных мощностей НАТО.