ПОЛИТИКА
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Шпионские скандалы терзают Польшу
Спецслужбы Польши сообщили об обнаружении жучков в комнате, где планировалось заседание кабинета министров страны
Шпионские скандалы терзают Польшу
Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали подслушивающие устройства в комнате, где во вторник должно было состояться заседание совета министров / Photo: AFP
7 мая 2024 г.

Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали подслушивающие устройства в комнате, где во вторник должно было состояться заседание совета министров. Об этом сообщил представитель координатора национальных спецслужб.

«Служба государственной защиты в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли использоваться для подслушивания, в помещении, где сегодня в Катовице будет проходить заседание Совета министров», — написал Яцек Добжиньский на социальной медиаплатформе X.

«Службы проводят дальнейшие мероприятия по этому вопросу», — добавил он.

Польша является транспортным узлом западных военных поставок в Украину, которая борется с российским вторжением. В последнее время страна находится в состоянии повышенной готовности к разного рода шпионской и диверсионной деятельности.

Следственные органы Польши в понедельник также заявили, что начали расследование по факту шпионажа в отношении судьи, который бежал в Беларусь и попросил там убежища. Судья отверг эти обвинения как «сфабрикованные».

Секретные службы Польши ABW отдельно заявили в своем заявлении, что они проверяют «объем секретной информации, к которой имел доступ судья».

Ранее в понедельник Беларусь объявила, что польский судья по имени Томаш Шмидт пересек белорусскую границу. Белорусское государственное информационное агентство БелТА сообщило, что Шмидт попросил у Минска политического убежища.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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