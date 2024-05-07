Студенты Барселонского университета разбили палаточный лагерь в поддержку палестинцев

Около 300 студентов Барселонского университета разбили палаточный лагерь протеста против действий Израиля в Газе. Ранее студенческая группа из Университета Валенсии объявила о начале бессрочной акции под лозунгом «Нет израильскому геноциду в Газе и апартеиду». #trtнарусском #студенты #протест #палестина #израиль #газа #палаточныйлагерь #протест #митинг #барселона #геноцид #апартеид #trtrussian