Выступая на 10-м Совещании глав парламентов стран МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия), председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш призвал обеспечить скорейшее прекращение огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

По словам Куртулмуша, ХАМАС принял инициативы Египта и Катара, а также рекомендации Турции и выразил готовность подписать соглашение о прекращении огня. «По этому поводу я хотел бы выразить свое огромное удовлетворение. Однако правительство Израиля должно срочно ответить на это и обеспечить немедленное прекращение огня, которого ожидает все человечество и международное сообщество», — заявил турецкий председатель.

«В этом смысле, как председатели парламентов стран МИКТА, мы должны проявить инициативу на уровне парламентов, а также задействовать наши правительства, оказав давление на правительство Израиля с целью достижения мира. Мы надеемся, что правительство Израиля откажется от упрямства и сделает положительный шаг, обеспечив срочное прекращение огня и доставку гуманитарной помощи», — подчеркнул Куртулмуш.

Напомним, накануне стало известно, что ХАМАС принял предложение о прекращении огня в Газе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник поприветствовал решение палестинского движения, которое было принято с предложениями Турции.