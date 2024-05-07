Турция заявила, что операция в Рафахе станет еще одним военным преступлением Израиля. Анкара работает над тем, чтобы израильское руководство понесло заслуженное наказание, заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

«Начав наземную атаку на Рафах всего через день после того, как ХАМАС одобрил предложение Катара и Египта о соглашении о прекращении огня, Израиль добавил еще одно военное преступление к тем, которые он совершил на палестинских территориях с 7 октября», — написал Йылмаз в социальной сети X.

При этом он подчеркнул: «Нетаньяху и его сообщники, которые совершают эти преступления против человечности, а также те, кто хранит молчание, рано или поздно будут привлечены к ответственности‎»‎.

6 мая политический лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение принимает предложение о перемирии от посредников в лице Катара и Египта. Позже в офисе ХАМАС уточнили, что речь идет о трехэтапном прекращении огня, освобождении заложников и палестинских заключенных.

Израиль отверг мирную инициативу ХАМАС, указывая, что движение согласилось не с тем проектом, на который изначально соглашался Тель-Авив. Спустя час после того, как палестинское движение объявило о согласии с перемирием, Израиль начал атаки по Рафаху.

Ранее в тот же день израильские военные начали разбрасывать листовки, требуя от жителей восточного Рафаха покинуть эти районы. Утром 7 мая израильские танки вошли в южную часть Газы, захватив палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с Египтом.

Тель-Авив назвал это «точечной операцией» против ХАМАС. Минздрав Газы сообщает о десятках погибших. Израильские военные отчитались, что 401-я бронетанковая бригада захватила КПП Рафах — основные ворота для доставки гуманитарной помощи в Газу. Таким образом Израиль получил контроль над всеми известными наземными переходами в эксклав. Гуманитарные организации заявили, что израильская операция на КПП привела к остановке поставок помощи в сектор.