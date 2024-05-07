Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал правительство Ирака и Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) не давать израильским спецслужбам использовать иракскую территорию для атак против Тегерана.

5 мая глава КРАИ Нечирван Барзани прибыл в Тегеран во главе высокопоставленной делегации для встреч с иранским руководством — верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Иранский лидер подчеркнул братские отношения между Ираком и Ираном и отметил: «Учитывая враждебность врагов, включая сионистский режим [Израиль], против иранской нации, мы ожидаем, что правительство Ирака и КРАИ предотвратят любое злоупотребление территорией [Ирака] со стороны сионистского врага и антиреволюционных элементов против Ирана».

Раиси также высоко оценил действия Багдада и Эрбиля по выполнению соглашения о безопасности между двумя странами. Политик повторил призывы о необходимости полного разоружения антииранских террористических группировок в Ираке.

Президент Ирана отметил, что Тегеран не видит препятствий для торговых связей с регионом КРАИ, но безопасность остается основой любого сотрудничества и расширения взаимодействия. То есть экономические отношения напрямую зависят от того, выполнит ли Эрбиль условия Ирана.

Нечирван Барзани со своей стороны высоко оценил поддержку Тегерана, подчеркнув: «Никакой здравый смысл не позволяет нам предпочесть отношения с сионистским режимом отношениям с могущественной и дружественной страной». «Фундамент нового Ирака и сегодняшние отношения стали результатом благословенного сотрудничества между Ираном и Ираком, и поэтому Иран для нас не просто сосед‎»‎, — уточнил Барзани.

15 января Революционная гвардия Ирана нанесла удары по ряду объектов в Эрбиле, утверждая, что в городе находится база израильской спецслужбы «Моссада‎»‎. В результате удара пострадали здания в районе американского консульства, а также погибли четыре человека.