Йеменские хуситы нарастили количество атак по торговым судам в Красном море на фоне напряженных переговоров между ХАМАС и Израилем.

Британское агентство по морским торговым операциям (UKMTO) сообщило, что 6 мая хуситы выпустили ракеты по двум судам в 90 км к югу от Адена. Оба судна и весь экипаж в безопасности. Кроме того, хуситы заявили о победе над ВМС США в Красном море и о переходе к новой фазе нападений.

Информационное агентство SABA, контролируемое хуситами, сообщило, что новая фаза будет включать нацеливание на все суда, направляющиеся в Израиль, которые окажутся в пределах досягаемости их беспилотников и ракет.

Пресс-секретарь движения хуситов Яхья Сарья заявил, что удары по судам, связанным с Израилем, будут распространены и на Средиземное море. Атаки будут усилены, чтобы охватить любые компании, взаимодействующие с Израилем, если Тель-Авив осуществит запланированное нападение на палестинский Рафах.

SABA подчеркивает: США, Великобритания и другие западные военно-морские силы «оказались беспомощными» перед лицом хуситских атак. В декабре прошлого года США создали морскую коалицию из 12 государств для защиты коммерческого судоходства в Красном море, однако эта инициатива принесла мало результатов: крупнейшие судоходные компании мира по-прежнему избегают этот район.

Министр информации хуситов Дайф Аллах аль-Шами отмечал, что США были вынуждены вывести свой авианосец и другие военно-морские корабли из Красного моря после того, как не смогли противодействовать атакам.

С ноября хуситы практически ежедневно наносят удары беспилотниками и ракетами в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Через эту акваторию проходит до 15% всех мировых грузоперевозок. Атаки вынудили логистические компании перенаправлять грузы в более длительные и дорогостоящие рейсы вокруг южной части Африки.