Эмир Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах, вступивший в должность 16 декабря 2023 года, нанес официальный визит в Турцию. Это первая зарубежная поездка кувейтского монарха за пределы арабского мира после вступления на престол.

Визит эмира Кувейта в Анкару приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это также первый визит кувейтского монарха в Турцию за последние 7 лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно встретил эмира ас-Сабаха в аэропорту Эсенбога в Анкаре. После официальной церемонии приема в Президентском комплексе лидеры двух стран провели двусторонние переговоры.

В ходе визита запланировано подписание ряда двусторонних соглашений по укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, строительства, туризма, здравоохранения и оборонной промышленности.

Важными темами для обсуждения также станут региональные вопросы, в частности ситуация в секторе Газа и нападения Израиля на палестинские территории, по которым Турция и Кувейт занимают общую позицию.