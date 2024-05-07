ТУРЦИЯ
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Президент Турции принял эмира Кувейта
Эмир Кувейта совершил первый зарубежный визит за пределы арабского мира в Турцию. Поездка приурочена к 60-летию установления дипотношений между странами и стала первым визитом кувейтского монарха в Анкару за последние 7 лет
Президент Турции принял эмира Кувейта
Эмир Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Администрация президента Турции / Others
7 мая 2024 г.

Эмир Кувейта Машааль аль-Ахмед ас-Сабах, вступивший в должность 16 декабря 2023 года, нанес официальный визит в Турцию. Это первая зарубежная поездка кувейтского монарха за пределы арабского мира после вступления на престол.

Визит эмира Кувейта в Анкару приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это также первый визит кувейтского монарха в Турцию за последние 7 лет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно встретил эмира ас-Сабаха в аэропорту Эсенбога в Анкаре. После официальной церемонии приема в Президентском комплексе лидеры двух стран провели двусторонние переговоры.

В ходе визита запланировано подписание ряда двусторонних соглашений по укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, строительства, туризма, здравоохранения и оборонной промышленности.

Важными темами для обсуждения также станут региональные вопросы, в частности ситуация в секторе Газа и нападения Израиля на палестинские территории, по которым Турция и Кувейт занимают общую позицию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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