ВОЙНА В УКРАИНЕ
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СБУ раскрыла заговор против Зеленского
Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии заговора с целью убийства президента и других высших должностных лиц страны
СБУ раскрыла заговор против Зеленского
Владимир Зеленский / Photo: AFP
7 мая 2024 г.

Спецслужбы Украины сообщили о раскрытии сети российских агентов, готовивших заговор с целью убийства президента и других высших государственных чиновников.

«Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельностью которой ФСБ руководила из Москвы, входили двое полковников УГО, которые «сливали» секретную информацию РФ», — говорится в сообщении СБУ на платформе Telegram.

Согласно украинским спецслужбам, в задачи группы российских агентов входили поиск и вербовка исполнителей из числа приближенных к охране президента Зеленского высокопоставленных силовиков. СБУ утверждает, что в их планы входило взятие в заложники, а затем и убийство Владимира Зеленского.

Помимо президента Украины целью заговорщиков могли стать руководитель разведки Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, а также другие члены высшего политического и силового руководства страны. Ведомство сообщило также, что планы операции включали воздушные атаки с применением БПЛА и ракет по зданиям, где находились бы украинские руководители.

Ранее в середине апреля стало известно о задержании польскими правоохранителями подозреваемого в подготовке покушения на президента Зеленского. Сообщалось, что гражданин Польши Павел К. обвиняется в передаче информации российской разведке и в содействии в планировании покушения. Павел К. признался польским спецслужбам, что был намерен «действовать по поручению военных спецслужб РФ» и что поддерживал контакты с россиянами, «которые принимают непосредственное участие в войне в Украине».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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