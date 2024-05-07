ПОЛИТИКА
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США осуждают российские ядерные учения
Представители Белого дома, Госдепа и Пентагона раскритиковали решение российских властей провести учения с применением тактического ядерного оружия
США осуждают российские ядерные учения
Джон Кирби / Фото: Reuters / Others
7 мая 2024 г.

Высокопоставленные американские чиновники выступили с критикой в адрес России в связи с объявленными учениями по подготовке к применению тактического ядерного оружия.

«Для лидера ядерного государства — безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование, — заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби. — Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть атакованы оружием из других стран, то самый легкий путь избежать этого — просто вывести свои войска». Несмотря на российские учения, Вашингтон пока не видит реальных намерений Москвы применить ядерное оружие и не будет менять свою позицию стратегического сдерживания, отметил Кирби.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил: «Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине».

Пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер также согласился с этой оценкой: «Конечно, мы продолжим наблюдение. Но это всего лишь безответственная риторика».

Минобороны России 6 мая сообщило, что президент РФ Владимир Путин поручил провести учения «по повышению готовности нестратегических ядерных сил», не уточнив сроки. Заявленный повод для учений с применением тактического ядерного оружия - ответ на «провокации» некоторых западных политиков в адрес РФ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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