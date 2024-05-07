ПОЛИТИКА
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В Баку впервые прошел фестиваль ковра
В Азербайджане впервые прошел Национальный фестиваль ковра. В течение двух дней улицы старинного квартала Баку Ичеришехер были украшены яркими орнаментами, над которыми трудились мастера из различных регионов страны. В 2010 году ЮНЕСКО включила азербайджанское ковроткачество в Список нематериального культурного наследия человечества. #trtнарусском #азербайджан #ковер #ковры #фестиваль #фестивальковров #баку #азербайджанскийковер #орнамент #национальныеузоры #культура #история #trtrussian
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7 мая 2024 г.
Истории
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