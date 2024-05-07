ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Стамбуле после реставрации открылась историческая мечеть Карие
В Стамбуле после четырехлетней реставрации открылась для богослужений историческая мечеть Карие, которая 80 лет использовалась в качестве музея. Мечеть Карие — это бывший византийский монастырь Хора, возведенный в VI веке и преобразованный в мечеть после завоевания Стамбула османами. Здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. #trtнарусском #мечеть #стамбуль #турция #открытие #карие #мечетькарие #музей #монастырь #история #мечетистамбула #юнеско
ьтитить / Others
7 мая 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us