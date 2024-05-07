В Стамбуле после реставрации открылась историческая мечеть Карие

В Стамбуле после четырехлетней реставрации открылась для богослужений историческая мечеть Карие, которая 80 лет использовалась в качестве музея. Мечеть Карие — это бывший византийский монастырь Хора, возведенный в VI веке и преобразованный в мечеть после завоевания Стамбула османами. Здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. #trtнарусском #мечеть #стамбуль #турция #открытие #карие #мечетькарие #музей #монастырь #история #мечетистамбула #юнеско