Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с программной речью, в которой изложил цели внешней политики Армении. «Касательно ситуации в регионе, наша позиция следующая. Углубление отношений с Ираном и Грузией. Управление враждебностью с Турцией и Азербайджаном, ее снижение и прекращение», — сказал он.

Премьер заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку к ноябрю в рамках известных принципов. «Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы», — отметил Пашинян.

Он также подчеркнул, что не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном, невзирая на требования оппозиции. «Если я выполню требования и дам указание прекратить делимитацию, что случится? Начнется война. И эта война не будет нелегитимной в некотором смысле», — предупредил премьер.

Пашинян пояснил, что делимитация на 90% завершена в Тавушской области, и установка пограничных столбов необходима, чтобы «исключить возможность новой войны» между странами. «Мы должны создать гарантии безопасности. И эти пограничные столбы являются этой гарантией», — сказал он.

Заявления премьера происходят на фоне протестов армянской оппозиции. Несогласные обвиняют премьера в односторонних уступках Азербайджану и протестуют против решения о делимитации с передачей Баку нескольких сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а в 1990-х годах были оккупированы Арменией. После начала процесса в Ереване и Тавушской области прошли акции протеста.