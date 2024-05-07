Турция с удовлетворением восприняла принятие палестинской стороной последнего предложения о достижении перемирия в Газе и взаимном освобождении заложников и заключенных. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Онджу Кечели.

Однако, по его словам, «тот факт, что Израиль усилил нападения на Рафах, еще раз показал, что правительство Нетаньяху не действует добросовестно».

«Любая операция в Рафахе затронет не только регион, но и весь мир. Срочно требуется, чтобы Израиль вывел свои войска из оккупированной части пограничного перехода Рафах в секторе Газа. В Рафахе и на пограничном переходе необходимо быстро восстановить статус-кво», — подчеркнул Кечели.

Напомним, 6 мая лидер ХАМАС Исмаил Хания объявил о принятии инициативы Египта и Катара о трехэтапном перемирии, который, помимо прочего, включал освобождение палестинцев из израильских тюрем. Однако Израиль отверг это предложение и спустя некоторое время начал нападение на Рафах.

7 мая израильские танки вошли в южную часть Газы и захватили КПП Рафах на границе с Египтом - основные ворота для гумпомощи в анклав, что привело к остановке поставок.