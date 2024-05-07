Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции подтвердил наличие ряда нерешенных проблем в отношениях между Арменией и Россией.

«Есть множество накопившихся проблем, часть из которых была озвучена. Они были озвучены с целью устранения негативных нюансов, исходя из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией. Проблемы есть, и в Ереване нацелены на их решение», — сказал премьер-министр.

Армянский лидер выступил с критикой в адрес российских телеканалов, допускающих, по его мнению, неуважительное отношение к внутренним делам Армении. «Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам. Если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены», — пригрозил он.

При этом он подчеркнул независимость Армении в выборе внешнеполитического курса. «Нас не спрашивают, когда развивают отношения, даже если это делается за счет наших интересов. Мы готовы советоваться, обсуждать, вести диалог, но не просить разрешения о том, с кем развивать отношения. Мы независимое государство и будем строить отношения исходя из этого», — заявил Пашинян, отвечая на вопрос о развитии связей с Евросоюзом.

Пашинян также ответил на вопрос о своем участии в параде 9 мая в Москве. «В прошлом году я принял участие в мероприятиях, и не думаю, что должен делать это каждый год. Я не помню такой практики», — сказал премьер.