Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что захват контрольно-пропускного пункта Рафах является «важным шагом» в направлении «уничтожения ХАМАС». Он добавил, что военное давление на палестинское движение – «необходимое условие для возвращения наших заложников».

«Предложение о прекращении огня, которое приняла ХАМАС, далеко не соответствует основным требованиям Израиля», — сказал Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал продолжить операцию в Рафахе, пока «боевики ХАМАС не будут уничтожены или группировка не освободит пленников». Галант посетил войска в районе Рафаха и сказал, что Израиль готов пойти на «компромиссы», чтобы вернуть пленников домой. «Если этот вариант будет исключен, мы углубим операцию по всему сектору. ХАМАС понимает только силу», — заявил он.

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество действовать для предотвращения «трагедии» в Газе. «Я призываю всех, кто имеет влияние на Израиль, помочь предотвратить еще большую трагедию. Нужно содействовать перемирию, освобождению пленников и наращиванию помощи», — сказал он.

Представитель ООН Йенс Лерке предупредил, что закрытие КПП в Газу отрезает ее от помощи. Напомним, утром 7 мая израильские танки вошли в южную часть Газы, захватив палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с Египтом. «Две артерии доставки гумпомощи перекрыты. <…> Если в течение длительного периода времени не будет поступать топливо, это станет весьма эффективным способом похоронить гуманитарную операцию», — отметил Лерке.

Интенсификация нападений на Рафах, последний свободный от оккупации город в секторе Газа, где нашли убежище 1,4 млн человек, вызвала критику даже ближайших союзников Израиля. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила усиление нападений Израиля на Рафах. Стоит отметить, что только в 2023 году Германия предоставила Израилю военную помощь на сумму около 326 млн евро.

«Я предостерегаю от массированного наступления на Рафах. Миллион человек не может исчезнуть в воздухе, им необходима защита и помощь», — заявила Бербок.

6 мая политический председатель политбюро ХАМАС Исмаил Хания объявил, что палестинское движение принимает предложение о перемирии от посредников в лице Катара и Египта. В ХАМАС уточнили, что речь идет о трехэтапном прекращении огня, освобождении заложников и палестинских заключенных.

Однако Израиль отверг мирную инициативу ХАМАС, указывая, что движение согласилось не с тем проектом, на который изначально соглашался Тель-Авив. Позже Израиль усилил удары по Рафаху и отрезал приграничный город от Египта.