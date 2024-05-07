ПОЛИТИКА
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Пропалестинские протесты в Германии
Около 150 демонстрантов устроили палаточный лагерь в знак солидарности с Газой в Свободном университете. Полиция оцепила территорию и применила силу против протестующих
Пропалестинские протесты в Германии
Немецкая полиция применила силу в отношении демонстрантов / Фото: Reuters / Others
7 мая 2024 г.

На территории Свободного университета Берлина прошла пропалестинская акция протеста, которую разогнали полицейские.

По сообщению немецких СМИ, около 150 человек разбили палатки в Театральном дворе университета и протестовали против израильской военной кампании в секторе Газа. Активисты студенческой коалиции Берлина призвали взять немецкие университеты под котроль и потребовали положить конец «колониальному угнетению» Израиля.

К 13:30 по местному времени на место прибыли около 200 полицейских - они оцепили зону протеста и призвали демонстрантов разойтись. Между правоохранителями и протестующими произошли столкновения.

Спустя час территория университета была полностью зачищена от митингующих. Полиция сообщила о «нескольких задержаниях за подстрекательство к мятежу и незаконное проникновение». «Мы прибыли по просьбе руководства университета», — заявили силы правопорядка.

Ректор вуза Гюнтер Циглер назвал такую форму протеста «не направленной на диалог», подчеркнув готовность к обсуждению в другом формате.

Надо сказать, что волна пропалестинских митингов в университетах продолжается с конца апреля. Студенты призывают вузы поддержать прекращение огня в Газе и отказаться от связей с израильскими компаниями. Ранее акции прошли в США, Франции и Италии. В пятницу демонстрации прошли в другом немецком вузе - Гумбольдтском университете Берлина.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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