ТУРЦИЯ
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Турция и Кувейт укрепляют связи
Президент Турции провел переговоры с эмиром Кувейта, в ходе которых стороны договорились о расширении экономического и торгового сотрудничества, активизации работы совместной комиссии и увеличении объема взаимной торговли до 5 млрд долларов
Турция и Кувейт укрепляют связи
Фото: Управление коммуникаций / Others
7 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с эмиром Кувейта шейхом Машаалем аль-Ахмедом ас-Сабахом. Встреча была приурочена к 60-летию установления дипотношений между странами. Лидеры провели переговоры в узком и расширенном составах. Стороны подробно обсудили вопросы двустороннего экономического и торгового сотрудничества.

Как сообщили в Управлении коммуникаций, был достигнут ряд договоренностей. В частности, лидеры согласились реанимировать работу совместной экономической комиссии для стимулирования взаимных инвестиций и торговли. Была поставлена цель нарастить товарооборот между странами до 5 млрд долларов.

Также были подписаны 6 меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах инвестиций, свободных экономических зон, строительства, оборонной промышленности, предупреждения ЧС и стратегического диалога на уровне МИД.

На встрече обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Президент Эрдоган заверил, что Турция будет и впредь поддерживать суверенитет, территориальную целостность и безопасность Кувейта. Особое внимание было уделено ситуации в секторе Газа и путям содействия палестинскому урегулированию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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