Саудовская Аравия примет до 100 000 трудовых мигрантов из Узбекистана в рамках достигнутых в Джидде соглашений между представителями саудовского бизнеса и делегации главы Ферганской области Хайруллы Бозорова.

Ферганская делегация провела встречи с успешными бизнесменами, проживающими в Саудовской Аравии и имеющими узбекские корни: Саудовская Vision Ambassadors планирует реализовать проект в Фергане в области птицеводства, а в компании Sodiq At-Tijoriya выразили заинтересованность по сотрудничеству в текстильной отрасли и импорту в Саудовскую Аравию.

Хайрулло Бозоров обсудил с представителями компании Bahra Electrics планы по созданию в Узбекистане предприятия по глубокой переработке меди и производству электрического кабеля. На переговорах с Ахмадом Аль-Хутами обсуждались проекты создания центров обучения арабскому языку и различным профессиям в Узбекистане, а также обеспечения постоянной занятости в Саудовской Аравии граждан Узбекистана.

Ранее, в январе этого года, Узбекистан подписал аналогичное соглашение по трудоустройству узбекистанцев в Катаре, предполагающее установление двустороннего сотрудничества в вопросах приема на работу.

Надо сказать, что денежные переводы трудовых мигрантов из Узбекистана составляют значительную часть экономики страны. В 2022 году они достигли 16,7 млрд долларов, что эквивалентно 21% ВВП. Несмотря на снижение в 2023 году, объем переводов остается внушительным.

Указом президента Шавката Мирзиёева расширены полномочия Агентства по внешней трудовой миграции. В ряде стран, включая Великобританию, ОАЭ, Венгрию, Германию, Латвию, Польшу и Японию, вводится должность атташе в посольствах Узбекистана для содействия управлению трудовой миграцией граждан страны.