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США поддержали выбор Турции
Белый дом вновь поддержал назначение исполняющего обязанности премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО
США поддержали выбор Турции
Марк Рютте / Фото: Reuters / Others
7 мая 2024 г.

Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее в конце апреля Турция официально выразила поддержку кандидатуре Рютте после его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. На переговорах обсуждались вопросы международной безопасности и будущее НАТО.

Встреча подтвердила стратегическое партнерство Турции и Нидерландов в рамках Североатлантического альянса. Рютте подчеркнул критическую роль южного фланга НАТО и Турции для безопасности и потенциала альянса.

Со своей стороны, Турция выразила уверенность, что Рютте внесет значительный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе и мире в случае его назначения генсеком.

До этого президент Эрдоган обозначил ключевые ожидания Турции от будущего генсекретаря НАТО, включая необходимость служения интересам всех членов альянса, борьбы с терроризмом, укрепления единства и учета позиций союзников, не входящих в ЕС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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