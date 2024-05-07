Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее в конце апреля Турция официально выразила поддержку кандидатуре Рютте после его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. На переговорах обсуждались вопросы международной безопасности и будущее НАТО.

Встреча подтвердила стратегическое партнерство Турции и Нидерландов в рамках Североатлантического альянса. Рютте подчеркнул критическую роль южного фланга НАТО и Турции для безопасности и потенциала альянса.

Со своей стороны, Турция выразила уверенность, что Рютте внесет значительный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе и мире в случае его назначения генсеком.

До этого президент Эрдоган обозначил ключевые ожидания Турции от будущего генсекретаря НАТО, включая необходимость служения интересам всех членов альянса, борьбы с терроризмом, укрепления единства и учета позиций союзников, не входящих в ЕС.