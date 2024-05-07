ПОЛИТИКА
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Жесткие столкновения на пропалестинском марше в Амстердаме
Полиция применила дубинки и перцовый газ против тысяч манифестантов, протестовавших против действий Израиля в секторе Газа. Задержаны 169 человек, есть пострадавшие
Жесткие столкновения на пропалестинском марше в Амстердаме
Полиция в Амстердаме применила против манифестантов перцовый газ / Фото: AP / Others
7 мая 2024 г.

В столице Нидерландов Амстердаме произошли ожесточенные столкновения между полицией и участниками массовой пропалестинской акции протеста. Тысячи манифестантов вышли на улицы, выражая несогласие с военным вторжением Израиля в сектор Газа.

Стражи порядка использовали против демонстрантов дубинки и перцовый спрей, чтобы не допустить их продвижения к Памятнику Холокоста в центре города. «Свободу, свободу Палестине! Народ, объединившись, никогда не будет побежден», — скандировали протестующие.

Позже перед зданием Амстердамского университета манифестанты забаррикадировали дорогу. На рассвете полиция при помощи бульдозеров снесла баррикады. В ходе жестких столкновений задержаны 169 человек.

«Студенты и сотрудники рассказывают о применении перцового газа, полицейских дубинок, служебных собак и бульдозеров для их насильственного оттеснения. Люди получили травмы из-за этого чрезмерного применения силы», — заявила группа «Голландские ученые за Палестину».

Преподаватели и работники университета, возмущенные действиями полиции, объявили о новой акции протеста во вторник днем.

С конца апреля в университетах западных стран набирают обороты пропалестинские выступления. Изначально волна протестов прокатилась по высшим учебным заведениям Соединенных Штатов – очагом пропалестинских демонстраций стал Колумбийский университет.

Вслед за этим аналогичные акции стали проводиться и в Европе. В их числе - манифестации студентов в Германии, Франции и Италии. Студенты требуют от вузов прекратить сотрудничество с Израилем из-за варварского ведения войны в Газе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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