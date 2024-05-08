Около полуночи с 7 на 8 мая ВСУ ударили ракетами ATACMS нефтебазе в оккупированном РФ Луганске на востоке Украины. Об этом стало известно из сообщения назначенного Москвой главы «ЛНР» Леонида Пасечника.

«Ночной удар по нефтебазе в Луганске предположительно осуществлен ракетами западного образца ATACMS», — пишет Пасечник в своем телеграм-канале.

Нефтебазу охватил крупный пожар, который повредил линии электропередач. В результате жилые районы в окрестностях базы были частично обесточены. Загорелся газопровод. Для ликвидации пожара были подключены все силы МЧС города, отмечает Пасечник. По его сообщениям, пострадали 5 человек.

Государственное информагентство «РИА Новости» сообщало о нескольких взрывах и огненной вспышке, которую можно было наблюдать из разных частей города.

Украинские военные увеличили интенсивность ударов по топливно-энергетическим объектам РФ на оккупированных Россией украинских и российских приграничных территориях за последние месяцы. В основном удары совершались при помощью БПЛА.

Крупнейшие НПЗ и нефтебазы в этих регионах были атакованы по меньшей мере около 20 раз. Согласно материалам Reuters, в первое месяцы 2024 года работу вынуждены были прекратить 7 нефтеперерабатывающих заводов.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал удары по нефтяным базам и заводам РФ ответом на регулярные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.