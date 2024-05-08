Суд по делу Дональда Трампа о предполагаемом ненадлежащем обращении с секретными документами во время его пребывания в должности отложен на неопределенный срок. Окружной судья США Эйлин Кэннон заявила, что назначение даты судебного разбирательства до разрешения существенных вопросов, связанных с доказательствами, было бы «неосмотрительным».

Во вторник она своим постановлением отменила дату начала разбирательства, назначенную прежде на 20 мая 2024 года. Теперь судебный процесс вряд ли начнется до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Адвокаты Трампа предложили провести судебный процесс после выборов, а прокуроры настаивают на том, чтобы он состоялся в этом году.

Бывшего президента обвиняют в том, что после ухода с поста президента он хранил у себя секретные документы, хотя по закону их надлежало сдать в Национальный архив. Прокуроры также утверждают, что Трамп препятствовал попыткам изъять у него документы и что он замышлял стереть видео с камер наблюдения в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Экс-президент отрицает любые правонарушения и не признает себя виновным по 40 пунктам обвинения, в числе которых заговор с целью воспрепятствования правосудию и дача ложных показаний.

Защита и прокуроры неоднократно спорили в суде о том, какие секретные доказательства могут быть представлены на процессе. Это привело к ряду задержек.

Ряд правовых экспертов также предположили, что судья Кэннон, которая часто вставала на сторону Трампа, намеренно тормозит рассмотрение дела в интересах человека, который назначил ее.

Дело о секретных документах — одно из четырех возбужденных в отношении Дональда Трампа уголовных дел. Экс-президент также ждет решения Верховного суда о президентском иммунитете, что, по его мнению, сможет оказать влияние на все остальные дела.