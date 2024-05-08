Евросоюз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, которые считаются частью «теневого флота», помогающего России обходить санкции. Если предложение будет одобрено, этим судам будет запрещено заходить в порты ЕС и пользоваться услугами европейских компаний.

Под «теневым флотом» подразумеваются стареющие и в основном незастрахованные нефтяные танкеры, которые Россия использует для транспортировки нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Этот порог был введен ЕС, США и странами «Большой семерки» в декабре 2022 года в рамках усилий по сокращению доходов Москвы от продажи топлива.

22 апреля глава ВМС Швеции Эва Скоог Хаслум заявила, что «теневой флот» российских нефтяных танкеров, возможно, ведет шпионаж в Балтийском море и помогает обходить санкции на торговлю российской нефтью. По ее словам, на некоторых из этих судов теневого флота было обнаружено коммуникационное и сигнальное оборудование, которое обычно не используется на грузовых судах. Это вызвало опасения на предмет использования кораблей в «гибридных операциях», т. к. подобное оборудование может использоваться для перехвата сообщений и другого рода шпионажа, добавила она.

ЕС также работает над предложением об ограничении импорта российского сжиженного газа (СПГ) в рамках предстоящего 14-го пакета санкций. Об этом в понедельник заявил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Несмотря на поставленную Брюсселем цель освободиться от российского ископаемого топлива к 2027 году, некоторые члены ЕС по-прежнему сильно зависят от российского газа, а импорт СПГ из России в прошлом году достиг рекордно высокого уровня.

Выступая на пресс-брифинге в Киеве, Симсон сообщил, что в настоящее время санкций против российского СПГ нет, но министры энергетики ЕС «приняли решение и предложили инструмент для ограничения доступа российского сжиженного природного газа к нашим энергетическим терминалам». Симсон также заявил, что ЕС готовится к единовременному прекращению поставок российского трубопроводного газа, когда срок действия транзитного контракта между Киевом и Москвой истечет в конце этого года.