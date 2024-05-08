Жесткая посадка случилась в аэропорту Стамбула. Грузовой самолет Boeing 763 авиакомпании FedEx, следовавший рейсом из Парижа, столкнулся с серьезной неисправностью - отказом передней стойки шасси.

По словам министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, «пилот связался с диспетчерской вышкой и сообщил, что, по его показаниям, передняя стойка шасси не сработала». Пилоту было разрешено дважды пролететь над полосой для визуального подтверждения инцидента.

После того службы были приведены в готовность, в 08:17 по местному времени самолет совершил посадку на полосу 16R с неисправной передней стойкой шасси. «Сначала он приземлился на основные стойки, затем фюзеляж проскользил около 370 метров, после чего самолет остановился», — рассказал Уралоглу.

К счастью, как подчеркивается в заявлении Минтранса, при инциденте никто не погиб и не пострадал. Экипаж из двух пилотов был эвакуирован и доставлен в медпункт аэропорта. Ведомство начало расследование причин инцидента.