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Жесткая посадка грузового самолета в Стамбуле (видео)
Грузовой самолет Boeing 763 авиакомпании FedEx, следовавший рейсом из Парижа в Стамбул, был вынужден совершить посадку на фюзеляж в аэропорту Стамбула из-за отказа передней стойки шасси. К счастью, никто не пострадал
Жесткая посадка грузового самолета в Стамбуле (видео)
Самолет Boeing 763 авиакомпании FedEx / Others
8 мая 2024 г.

Жесткая посадка случилась в аэропорту Стамбула. Грузовой самолет Boeing 763 авиакомпании FedEx, следовавший рейсом из Парижа, столкнулся с серьезной неисправностью - отказом передней стойки шасси.

По словам министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, «пилот связался с диспетчерской вышкой и сообщил, что, по его показаниям, передняя стойка шасси не сработала». Пилоту было разрешено дважды пролететь над полосой для визуального подтверждения инцидента.

После того службы были приведены в готовность, в 08:17 по местному времени самолет совершил посадку на полосу 16R с неисправной передней стойкой шасси. «Сначала он приземлился на основные стойки, затем фюзеляж проскользил около 370 метров, после чего самолет остановился», — рассказал Уралоглу.

К счастью, как подчеркивается в заявлении Минтранса, при инциденте никто не погиб и не пострадал. Экипаж из двух пилотов был эвакуирован и доставлен в медпункт аэропорта. Ведомство начало расследование причин инцидента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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