Глава КНР Си Цзиньпин посетил во вторник Сербию в рамках своего первого за 5 лет европейского турне. Визит выпал на символическую дату — 25-ю годовщину бомбардировки китайского посольства в Белграде во время интервенции НАТО в Косово.

Американские самолеты сбросили пять бомб на комплекс китайского посольства в сербской столице 7 мая 1999 года. Три китайских гражданина погибли, еще 20 получили ранения. Си напрямую упомянул о бомбардировке в статье, опубликованной во вторник в сербской газете Politika, где он написал: «Мы не должны забывать, что 25 лет назад в этот день НАТО нагло разбомбило китайское посольство в Югославии», - цитируют СМИ статью китайского председателя.

Западный военный альянс начал воздушную операцию в марте того года, чтобы заставить югославского лидера Слободана Милошевича остановить жестокое наступление на этнических албанских повстанцев в Косово. США тогда принесли извинения, обвинив в бомбардировке ошибку разведки. Вашингтон заявил, что целью была штаб-квартира сербского государственного экспортера оружия, расположенная на той же улице.

В результате инцидента отношения между Китаем и Сербией стали более тесными — Китай стал крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Сербию и вторым по объемам торговым партнером после ЕС. Сербия открыла свои двери для китайских инвестиций, несмотря на неприятие этого шага Евросоюза.

Кроме прочего, Си намерен обсудить процесс строительства скоростного железнодорожного сообщения между Белградом и Будапештом, большая часть которой поручена китайским компаниям.

После Сербии Си намерен посетить Венгрию. Обе страны являются партнерами Пекина в рамках проекта «Пояс и путь» — глобальной инфраструктурной инициативы Китая, запущенной в 2013 году.