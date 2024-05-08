Замглавы МИД Британии Эндрю Митчелл заявил, что военное наступление на Рафах не приведет к уничтожению ХАМАС и станет нарушением международного права. Он подчеркнул: приоритетом должно быть обеспечение постоянного прекращения огня, а не штурм многонаселенного города.

Он, однако, отказался говорить, введет ли Лондон какие-либо санкции против Израиля в случае полномасштабного вторжения. Позиция британского МИД, согласованная с США, направлена на ограничение возможностей израильского правительства, отметил Митчелл. По его словам, Израиль должен принять вариант трехэтапного мирного соглашения, одобренный ХАМАС.

Великобритания заявила, что ее цель — обеспечить постоянное и устойчивое прекращение огня и исключить ХАМАС из будущего управления Газой. Кроме того, МИД королевства уточнил: Израиль не представил заслуживающего доверия плана эвакуации жителей Рафаха, который соответствовал бы международному гуманитарному праву.

Ранее аналогично высказались в МИД Франции. Митчелл пошел дальше, заявив, что вторжение в Рафах может в конечном итоге укрепить, а не ослабить ХАМАС.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель также осудил израильские планы и отметил: «Несмотря на предупреждения и просьбы, атака началась ночью. Я боюсь, что это снова приведет к гибели многих мирных жителей, что бы они ни говорили… потому что в Газе нет безопасных районов».

Боррель отметил, что все еще работает над предложением ввести санкции или ограничить торговое соглашение ЕС с Израилем. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ранее допустил разрыв торговых связей с Тель-Авивом.

США, между тем, попросили своих союзников воздержаться от угроз Израилю какими-либо публичными последствиями, если он начнет полномасштабное наступление на Рафах, утверждая, что приоритет на следующие 48 часов — уговорить Израиль принять план прекращения огня.