Депозитарий Euroclear, где заморожено более $200 млрд российских средств, должен принять решение о судьбе активов «через несколько недель». Об этом 7 мая заявила Валери Урбен, вступившая в должность главы депозитария.

При этом она отметила, что решение, предположительно, будет в пользу конфискации активов. Предварительно планируется изъять 87-89% доходов от российских активов за вычетом налогов. Урбен уточнила: благодаря этим мерам предполагается выручить около $2-3 млрд в зависимости от процентных ставок.

При этом речь не идет о полной конфискации самих активов — только об изъятии процентов с этих средств. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года страны G7 заморозили около $300 млрд российских валютных резервов. Большая их часть — $200 млрд — хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Также глава ведомства отметила, что с начала 2024 года депозитарий выручил более €1,6 млрд дохода от замороженных российских средств. По ее словам, с заблокированными активами работают более 100 работников Euroclear.

Это остается непростой задачей, подчеркнула Урбен, поскольку депозитарий должен «‎постоянно реагировать на новые санкции и контрсанкции».

При этом важно не отпугнуть старых и новых инвесторов. По словам Урбен, против депозитария открыто более 100 дел в российских судебных инстанциях.

«Эти разбирательства были инициированы местными инвесторами и российскими институциональными инвесторами, которые требуют свои деньги. Нам помогают защищаться несколько юридических фирм. Вероятность того, что мы выиграем эти дела, довольно мала. Но мы продолжаем бороться», — пояснила глава организации.

В апреле канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что члены ЕС достигли соглашения об использовании заблокированных российских активов. По словам политика, планируется направить 90% вырученных средств Украине.