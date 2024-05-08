В Каир вновь прибыли делегации ХАМАС, Израиля, Катара и США, чтобы успеть договориться о прекращении огня в Газе до того, как израильские военные начнут штурм Рафаха.

6 мая израильтяне начали сбрасывать листовки с требованием к жителям Рафаха эвакуироваться, а вечером того же дня начали активные обстрелы южной части города. 7 мая военные захватили КПП Рафах, через который шел основной поток гуманитарной помощи в Газу. По меньшей мере 20 человек погибли во время израильских бомбардировок южных предместий Рафаха.

Переговоры в Каире начались на следующий день после того, как ХАМАС принял предложение посредников о прекращении огня. Однако Израиль заявил, что палестинцы приняли не тот проект соглашения, который ранее одобрил Тель-Авив. Потому стороны решили продолжать переговоры.

В состав израильской делегации, прибывшей 7 мая в Каир, вошли сотрудники израильской спецслужбы «Моссад» и службы безопасности «Шин Бет».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил делегации «продолжать твердо стоять на условиях, необходимых для освобождения наших [израильских] заложников, продолжать твердо стоять на основных требованиях для обеспечения безопасности Израиля».

Политик повторил тезис, что предложение о прекращении огня, которое ХАМАС одобрил 6 мая, не соответствует основным требованиям Израиля. «Египет прилагает все усилия для достижения всеобъемлющего перемирия», — цитирует прогосударственный египетский канал Al-Qahera News неназванный высокопоставленный источник.

Собеседник канала добавил, что Каир связался с обеими сторонами, чтобы сдержать вторжение в Рафах и продолжить переговорный трек.

Во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС положить конец продолжающемуся конфликту. «Мы находимся в решающий момент для палестинского и израильского народов и для судьбы всего региона», — уточнил генсек.

Каир, Доха и Вашингтон выступили посредниками в заключении недельного перемирия между Израилем и ХАМАС в конце ноября 2023 года. С января текущего года эти же посредники ведут переговоры о новом перемирии, однако пока Израиль не соглашается на главное условие ХАМАС — полное прекращение боев, без возобновления войны после окончания перемирия.