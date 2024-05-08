Украина утверждает, что Россия доминирует в TikTok и использует пророссийские аккаунты, чтобы поставить под сомнение легитимность президента Владимира Зеленского и подорвать моральный дух украинцев. Об этом заявил Андрей Коваленко, член Совета нацбезопасности Украины (СНБО).

По его словам, Москва создала сеть аккаунтов в TikTok и распространяет ложную информацию в серии вирусных видеороликов на TikTok, посвященных 20 мая. В этот день по закону должен закончиться первый срок Зеленского. Однако избирательный цикл страны был нарушен из-за военного положения.

«Россия доминирует над нами в TikTok из-за масштабов своей деятельности», — отметил Коваленко. — «Русские начали систематически работать в TikTok и успешно используют эту платформу».

По словам чиновника, российские спецслужбы умело используют TikTok для пропагандистских целей. Они создают поддельные учетные записи с украинскими SIM-картами или манипулируют технологией определения географического местоположения, чтобы создать видимость нахождения в Украине. Таким образом они используют алгоритмы TikTok для охвата более широкой базы пользователей, пояснил Коваленко.

Он отметил, что Россия использует свое преимущество в киберсфере, в частности, в TikTok — несмотря на то, что в самой РФ соцсеть заблокирована и недоступна без VPN. Коваленко уточнил, что Кремль использует не только TikTok, но и другие платформы, такие как Telegram и X, ранее известный как Twitter.

Представитель TikTok в заявлении агентству Bloomberg заявил, что с начала российско-украинской войны соцсеть усилила меры безопасности в Украине и удаляет вредную дезинформацию. По словам представителя компании, во всем мире 97% дезинформационного контента удаляется до того, как он попадает на платформу.

Компания-создатель TikTok — китайская ByteDance — находится под растущим давлением со стороны США и Евросоюза из-за опасений по поводу безопасности данных и дезинформации. В прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон, который требует от ByteDance отказаться от китайской части компании или столкнуться с запретом в США. Байден опасается, что правительство КНР может использовать приложение для пропаганды или шпионажа за жителями США.