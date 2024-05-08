Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 7 мая встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами в Исфахане.

По итогам встречи Гросси отметил: обе стороны хотят преодолеть тупик в переговорах. В самое ближайшее время Тегеран и МАГАТЭ должны заключить соглашение по пакету мер в области ядерной безопасности.

Ранее глава агентства заявил, что ведомство сталкивается с рядом трудностей в Иране, в том числе с тем фактом, что Тегеран не выполнил ряд обязательств по договору от марта 2023 года. При этом Иран свернул те немногие конкретные шаги, которые были предприняты, уточнил Гросси.

Он отметил: теперь стороны пытаются согласовать «ощутимые меры», которые Иран мог бы теперь предпринять в соответствии с соглашением от марта 2023 года, вместо того чтобы вырабатывать новый договор.

«Я, безусловно, ожидаю, что скоро у нас появятся конкретные результаты», — отметил Гросси. — «Мне нужны результаты, и мне они нужны как можно скорее. И я думаю, они тоже это понимают».

При этом глава агентства уточнил: «было бы хорошо», если бы Иран и МАГАТЭ смогли договориться в течение месяца, к следующему заседанию Совета управляющих агентства, состоящего из 35 стран.

Глава ядерного ведомства не стал уточнять обсуждаемые шаги, но сказал, что они включают обогащение урана и доступ к объектам. Это может быть отсылкой к возобновлению мониторинга иранских ядерных установок — она была прописана в соглашении от 2015 года, известного как «‎ядерная сделка»‎. Иран подписал ее с крупными державами, включая США, РФ, КНР, Германию, Францию и Британию. Однако сделка была фактически расторгнута после выхода США в 2018 году.

По словам Гросси, стороны также обсудили решение Ирана в прошлом году запретить многим ведущим экспертам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам. Также упоминалось многолетнее расследование необъяснимых следов урана на незадекларированных объектах.

Сейчас Иран обогащает уран до 60% — это максимально близко к 90% оружейного качества. Если уран будет обогащен еще больше, его хватит на создание двух ядерных бомб, предупредили в МАГАТЭ.