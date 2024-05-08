Сегодня из турецкого порта Мерсин вышло в путь судно с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа. «Турецко-катарский корабль помощи Газе» доставит 1900 тонн продовольствия, медикаментов, предметов гигиены и строительных материалов.

Груз был сформирован при координации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Помощь предоставили Катарский фонд развития, неправительственные организации и Министерство здравоохранения Турции.

Корабль прибудет примерно через 40 часов в египетский порт Эль-Ариш, ближайший к анклаву Газа. Оттуда гуманитарный груз будет доставлен в сектор.

Как отметили в AFAD, с начала кризиса в Газу уже было отправлено более 52 тыс. тонн различной помощи 13 самолетами и 10 судами. Также в рамках отдельного проекта жителям анклава доставлено 1735 тонн питьевой бутилированной воды из Египта.

Нынешняя партия гуманитарного груза стала очередным вкладом Турции и Катара, нацеленным на облегчение тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа, сложившейся в эксклаве вследствие израильской блокады.