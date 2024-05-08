Недавнее решение Турции прекратить все торговые отношения с Израилем может вылиться во внезапный рост цен в течение короткого периода времени, поскольку у Тель-Авива пока нет альтернативных меры по импорту. Об этом сообщают израильские СМИ.

Первоначально ограничив экспорт в Израиль определенных категорий товаров 9 апреля, Анкара перешла к полному прекращению торговли между странами 2 мая. Турецкое правительство пообещало продолжить с мерами экономического давления до тех пор, пока Тель-Авив не разрешит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Израильский новостной сайт Calcalist заявил, что прекращение поставок основных видов сырья приведет к росту цен на товары первой необходимости и продукты питания, а также к повышению цен на жилье. В материале Calcalist отмечается, что решение Турции разорвать торговые связи с Израилем застало страну врасплох, поскольку ранее Израиль не воспринимал предыдущие угрозы Анкары всерьез.

Заявив, что обеспечение альтернативных источников импорта требует времени, авторы Calcalist отметили, что в процессе переговоров о новых соглашениях — и даже при их достижении — цены, скорее всего, будут значительно выше тех, что предлагали турецкие поставщики.

«Израильские потребители, которые и так вынуждены бороться с растущей стоимостью жизни, будут нести основную нагрузку по преодолению ценовой диспропорции», — сообщается в материале.

В отчете Calcalist подчеркивается, что строительная и автомобильная отрасли особенно уязвимы перед бойкотом.

Адам Фридлер, руководитель Good Pharm, одной из крупнейших израильских сетей супермаркетов, охарактеризовал решение Анкары как «удар, вынуждающий израильскую экономику искать куда более дорогостоящие альтернативы».

Сообщается, что в ответ на санкции Анкары Израиль готовит четырехэтапный план. Он включает меры по сокращению экономических связей между Турцией, Палестинской автономией и сектором Газа. Однако неясно, в чем конкретно заключаются эти действия. На долю Турции приходится около 18% палестинского импорта.

В числе других мер — обращение к международным экономическим властям с просьбой о санкциях в отношении Анкары за разрыв торговых соглашений и о пакете финансовой помощи наиболее уязвимым секторам израильской экономики.

Решение Турции привлекло значительное внимание международной прессы, вызвав множество аналитических материалов. New York Times отметила, что этот шаг усугубит изоляцию Израиля, которая началась после войны в Газе.

«Объем торговли между нами составлял 9,5 млрд долларов. Не принимая во внимание такой объем, мы закрыли эту дверь», - заявил 3 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После заявления Израиля о палестино-турецкой торговле Министерство экономики Палестинской автономии начало контакты и обсуждения с турецким министерством. Оба министра намерены встретиться в Анкаре в ближайшее время.