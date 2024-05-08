8 мая 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Пропалестинские студенты европейских университетов подвергаются репрессиям со стороны полиции
Испания, Бельгия, Швейцария, Великобритания. Вдохновленные американской «весной Лиги плюща» студенты в ряде европейских стран организовали протесты против «геноцидной» войны Израиля в секторе Газа. #протест #студенты #Палестина #Швейцария #Нидерланды #Германия #Бельгия #Испания #Франция #Великобритания #полиция #аресты #задержание #Газа #Израиль
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