Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 мая посетит с рабочим визитом Казахстан. Об этом сообщает официальный сайт правительства Нидерландов и новостное агентство «Казинформ» со ссылкой на подтверждение в МИД Казахстана.

Цель визита - укрепление голландско-казахстанских отношений и обсуждение вопросов мировой повестки, в том числе войны в Украине.

Кроме того, отмечается, что визит в Астану начнется с завтрака с представителями голландского бизнеса в Казахстане, за которым последует подписание различных соглашений о сотрудничестве.

В программе на этот же день запланирована встреча Марка Рютте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Экономические и двусторонние отношения, а также потенциальное сотрудничество в секторе водного хозяйства будут в числе тем, которые будут затронуты во время рабочего обеда и дискуссий.

Кроме того, нидерландско-казахстанское будет обсуждаться в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Рютте также намерен посетить Университет КазГЮУ им. М. Нарикбаева.

Стоит отметить, что встреча лидеров двух стран произойдет на следующий день после посещения президентом Токаевым Москвы. Туда, как ранее сообщалось, казахстанский лидер должен был приехать с двухдневным визитом в среду 8 мая.