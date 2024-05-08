Главный антидопинговый регулятор США обвинил КНР в подготовке китайских спортсменов, использующих допинг, к участию в Олимпиаде в Париже. По словам Трэвиса Тайгарта, главы американского ведомства, Пекин готовит чиновников, чтобы они закрывали глаза на допинг. Все это угрожает превратить Олимпийские игры 2024 года в Париже в «катастрофу», подчеркнул Тайгарт.

Резкие замечания со стороны США могут испортить трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина во Францию, где он встречается с президентом Эмманюэлем Макроном.

В апреле газета The New York Times и немецкая телекомпания ARD опубликовали расследование, в котором сообщалось, что 23 китайских пловца сдали положительные пробы на запрещенные препараты перед Олимпийскими играми в Токио в 2021 году, но им все же разрешили принять участие в Играх, а некоторые из них завоевали медали.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), глобальный регулятор допинга в спорте, приняло объяснение от пекинского внутреннего наблюдательного органа CHINADA, связав проваленные тесты пловцов с зараженной кухней отеля, где присутствовал запрещенный препарат триметазидин, известный как TMZ.

Чистые спортсмены и ведущие деятели, борющиеся за спорт без допинга, возмущены разоблачениями о китайских спортсменах на Играх в Токио.

«Из-за сокрытия, которое произошло со стороны Китая, и WADA, допустившего это, теперь, когда это стало известно, это будет катастрофа, ожидающая своего часа перед Парижем», — отметил Тайгарт.

Национальный антидопинговый регулятор КНР CHINADA должен внимательно следить за спортсменами на соревнованиях и тренировках на предмет доказательств незаконного употребления допинга, отметил глава американского ведомства.

WADA, которое финансируется Олимпийским движением и национальными правительствами, координирует антидопинговые правила по всему миру.

«Китайцы не придерживаются тех же стандартов со стороны своего собственного национального антидопингового агентства, а затем Всемирное антидопинговое агентство, которое должно быть великим уравнителем и обеспечивать справедливое соблюдение правил во всем мире, не возражает против того, чтобы китайцы не следовали правилам, и фактически заметает это под ковер», — посетовал Тайгарт.

WADA отвергла обвинения со стороны США, уточнив, что в организации нет предвзятости по отношению к Китаю. Американцы не привели «никаких доказательств, и объяснения WADA демонстрируют, что они просто ошибочны. Только несколько человек, преследующих свои собственные цели, продолжают цепляться за эти клеветнические заявления», — подчеркнули в организации.