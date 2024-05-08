США 7 мая достроили пирс для доставки гуманитарной помощи в Газу, сообщили в Пентагоне.

«На сегодняшний день строительство двух частей JLOTS — плавучего причала и причала «Трайдент» — завершено и ожидается окончательное перемещение в море», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

JLOTS (Объединенная логистика над берегом) — официальное название пирса.

«Сегодня по-прежнему прогнозируются сильные ветры и высокие морские волны, которые создают небезопасные условия для перемещения компонентов JLOTS. Поэтому секции причала и военные суда, задействованные в его строительстве, все еще находятся в порту Ашдод», — уточнила Сингх.

Центральное командование США (CENTCOM) «готово переместить причал на позицию в ближайшем будущем», — подчеркнула представитель оборонного ведомства.

США планируют доставлять помощь в Газу коммерческими судами с Кипра. Грузы будут идти на плавучую платформу у побережья Газы, где их переместят на суда меньшего размера, доставят к пирсу и дальше на грузовиках отправят в пункты распределения. При этом американские военные не будут находиться на территории Газы — контроль будут производить израильские солдаты.

Это вызвало шквал критики со стороны гуманитарных организаций, которые отмечают, что доставка помощи морем будет долгой и затянутой из-за израильских проверок. Кроме того, правозащитники подчеркивают: вместо того, чтобы добиться от Израиля снятия блокады Газы, США решили построить пирс, тем самым поддерживая пиар компанию Байдена и Израиля, но не снабжая палестинцев необходимой помощью.

О планах строительства причала президент США Джо Байден объявил в начале марта, когда Израиль приостановил поставки помощи по суше, а вскоре после этого войска и суда армии США отправились на Кипр и в Газу для строительства причала.

Спустя примерно два месяца гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой. 7 мая ООН заявила, что Израиль отказал ей в доступе к контрольно-пропускному пункту Рафах — ключевому пункту въезда помощи на осажденную территорию. Белый дом заявил, что закрытие Рафаха и «неприемлемо», Израиль должен открыть КПП для доставки помощи.