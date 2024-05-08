В среду спикер МИД РФ Мария Захарова предупредила Францию, что если президент Эммануэль Макрон направит войска в Украину, то они будут рассматриваться российскими военными как законные цели.

Обмен заявлениями относительно отправки французских военнослужащих в Украину и последствий такого шага начался в феврале. Тогда президент Макрон заявил, что не исключает перспективы ввода сухопутных войск в зону конфликта. Французский лидер предупредил, что если Россия победит в этой войне, авторитет Европы будет сведен к нулю.

Позже глава МИД Франции Стефан Сежурне пояснил, однако, что Париж рассматривает возможность отправки военного контингента для разминирования территорий и обучения украинских солдат. С тех пор Макрон регулярно возвращается к этой теме в своих заявлениях, то ужесточая риторику, то отыгрывая назад.

«Характерно, что сам Макрон объясняет эту риторику желанием создать некую «стратегическую неопределенность» для России», - заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенно», - добавила она. «Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут мишенями для российских вооруженных сил. Мне кажется, что у Парижа уже есть доказательства этому».

По последнему заявлению Марии Захаровой можно судить об определенном смягчении риторики российских властей в отношении возможного столкновения с Францией. Раньше пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что слова французского президента «очень опасны» и отмечал, что учения ядерных сил спровоцировали Макрон и Кэмерон.

В понедельник Россия заявила, что будет отрабатывать развертывание тактического ядерного оружия в рамках военных учений после угроз со стороны Франции, Великобритании и США.