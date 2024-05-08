В среду Великобритания заявила, что отзовет из страны российского атташе по вопросам обороны, лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости и ограничит срок действия российских дипломатических виз.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что эти меры являются следствием вредоносной деятельности РФ в Британии и Европе.

В апреле гражданину Соединенного Королевства были предъявлены обвинения в том, что он якобы занимался враждебной государственной деятельностью в интересах Москвы. В частности, ему вменялась вербовка для совершения поджога коммерческого объекта в Лондоне, связанного с Украиной.

«Мы вышлем российского атташе по вопросам обороны, который является необъявленным сотрудником военной разведки», - заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли в парламенте.

«Мы лишим статуса дипломатических помещений нескольких связанных с РФ объектов недвижимости в Великобритании. <…> Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз. И ограничим срок пребывания российских дипломатов в Великобритании», — добавил глава ведомства.

Официальный спикер российского МИД заявила, что Россия «даст адекватный ответ» на действия Лондона.

На днях российское внешнеполитическое ведомство вызвало британского посла в Москве Найджела Кейси и выразило ему решительный протест и осуждение относительно недавних слов главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона.

Речь шла об озвученном лордом Кэмероном разрешении, которое Лондон дал Киеву на использование британских ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на оккупированных РФ территориях Украины (включая Крым), а также внутри международно признанных границ России. Захарова тогда заявляла, что слова и действия Лондона вызвали международный скандал, поэтому, по ее мнению, Великобритании пришлось «дать заднюю».